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Регион
4 апреля, 08:39

Женщину откинуло взрывной волной во время налёта БПЛА в подмосковном Стремилово

Жительницу подмосковного села Стремилово Наталью отбросило от окна в частном доме ударной волной во время атаки украинских беспилотников. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Было два взрыва. Сначала в 01:11. Следующий последовал буквально через 10 минут. Потом слышно было, что что-то летело, я смотрела в окно, где-то далеко тоже был взрыв», — вспомнила Наталья о пережитых событиях.

Примерно через 20 минут до неё вновь донёсся гул. Наталья подошла к окну как вдруг её отшвырнуло взрывной волной, а вещи в доме начали валиться на пол. На тот момент дома вместе с ней были муж и двое маленьких детей. В суматохе они быстро надели то, что оказалось под рукой, и ринулись к машине, чтобы уехать подальше от опасного места. Семья направилась в город Чехов, а по дороге вызвала экстренные службы.

На участке теперь покорёжен забор, сломаны деревья, выбиты стёкла у машины, а на улице валяются обугленные обломки БПЛА. В самом доме словно прошёл ураган — кухня и туалет разгромлены, всё валяется на полу. Оторвало даже раковину от стены.

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В ночь на 4 апреля над российскими регионами ПВО сбила 107 украинских беспилотников. Большинство из них пытались атаковать Курскую область. Под Брянском в результате атаки ВСУ погиб один человек. Досталось и Подмосковью. Там в селе Стремилово взрывами вышибало стёкла в домах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Владимир Озеров
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