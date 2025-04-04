Женщину откинуло взрывной волной во время налёта БПЛА в подмосковном Стремилово

Жительницу подмосковного села Стремилово Наталью отбросило от окна в частном доме ударной волной во время атаки украинских беспилотников. Об этом она рассказала в беседе с 360.ru.

«Было два взрыва. Сначала в 01:11. Следующий последовал буквально через 10 минут. Потом слышно было, что что-то летело, я смотрела в окно, где-то далеко тоже был взрыв», — вспомнила Наталья о пережитых событиях.

Примерно через 20 минут до неё вновь донёсся гул. Наталья подошла к окну как вдруг её отшвырнуло взрывной волной, а вещи в доме начали валиться на пол. На тот момент дома вместе с ней были муж и двое маленьких детей. В суматохе они быстро надели то, что оказалось под рукой, и ринулись к машине, чтобы уехать подальше от опасного места. Семья направилась в город Чехов, а по дороге вызвала экстренные службы.