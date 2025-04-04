Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после атаки БПЛА

Остекления домов повреждены в подмосковном селе Стремилово после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

«Сегодня в 02:05 над территорией м.о. Чехов силами ПВО сбит 1 БПЛА. Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления. Жертв и пострадавших нет», — написал Собакин в телеграм-канале, уточнив, что сейчас на месте работают экстренные службы.

Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и заметил, что держит ситуацию на контроле.