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Регион
4 апреля, 04:45

Остекление домов повреждено в подмосковном селе Стремилово после атаки БПЛА

Остекления домов повреждены в подмосковном селе Стремилово после атаки беспилотника. Об этом сообщил глава Чеховского муниципального округа Михаил Собакин.

«Сегодня в 02:05 над территорией м.о. Чехов силами ПВО сбит 1 БПЛА. Повреждения получили дома по ул. Мира и ул. Заречная в селе Стремилово. В зданиях повреждены остекления. Жертв и пострадавших нет», — написал Собакин в телеграм-канале, уточнив, что сейчас на месте работают экстренные службы.

Глава округа попросил жителей сохранять спокойствие и заметил, что держит ситуацию на контроле.

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Всего минувшей ночью над Россией было ликвидировано 107 беспилотников. Над Московским регионом сбито три дрона, в том числе летевший на Москву.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Артур Лапсаков
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