Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Тульской областью
В ночь на 4 апреля средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ был успешно перехвачен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат, атаковавший территорию Тульской области. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, воздушная атака была совершена со стороны ВСУ.
По предварительным данным, в результате инцидента разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
Также сегодня ночью ВСУ пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО успешно перехватили и уничтожили вражеский дрон.
flickr / James Blackmore