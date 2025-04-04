Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Тульской областью

В ночь на 4 апреля средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ был успешно перехвачен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат, атаковавший территорию Тульской области. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, воздушная атака была совершена со стороны ВСУ.

По предварительным данным, в результате инцидента разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. В настоящее время на месте работают оперативные службы.