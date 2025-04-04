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Специальная военная операция (СВО)
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Регион
4 апреля, 01:54

Силы ПВО уничтожили вражеский беспилотник над Тульской областью

В ночь на 4 апреля средствами противовоздушной обороны Минобороны РФ был успешно перехвачен и уничтожен вражеский беспилотный летательный аппарат, атаковавший территорию Тульской области. Как сообщил губернатор Дмитрий Миляев, воздушная атака была совершена со стороны ВСУ.

По предварительным данным, в результате инцидента разрушений инфраструктуры и пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО
Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО

Также сегодня ночью ВСУ пытались атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО успешно перехватили и уничтожили вражеский дрон.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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