Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео

Очевидец заснял на видео момент пролёта украинского беспилотника над Саранском, который сегодня был атакован противником. Кадры появились в местном паблике. Закадровый голос комментирует, что дрон, вероятно, летит в сторону завода.

Дрон самолётного типа с размахом крыла примерно в два метра. Он пролетел низко над землёй, едва не задев электропровода. В ролике слышен гул от работающего мотора. Предположительно, это модель PD-2, аппарат способен пролететь дистанцию в тысячу километров.