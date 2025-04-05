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5 апреля, 08:01

Ночной пролёт беспилотника ВСУ над Саранском попал на видео

Очевидец заснял на видео момент пролёта украинского беспилотника над Саранском, который сегодня был атакован противником. Кадры появились в местном паблике. Закадровый голос комментирует, что дрон, вероятно, летит в сторону завода.

Дрон ВСУ летит над Саранском. Видео © Telegram / Происшествия | Саранск | Мордовия

Дрон самолётного типа с размахом крыла примерно в два метра. Он пролетел низко над землёй, едва не задев электропровода. В ролике слышен гул от работающего мотора. Предположительно, это модель PD-2, аппарат способен пролететь дистанцию в тысячу километров.

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ
Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ

Напомним, жители Саранска рассказали о взрывах над городом и работе ПВО примерно в 2:20 ночи 5 апреля. Очевидцы слышали как минимум 10 хлопков. Глава республики Артём Здунов уточнил, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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Telegram / Происшествия | Саранск | Мордовия

Татьяна Миссуми
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