Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке беспилотников

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов ночью 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов в Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — написал Здунов.

Глава республики добавил, что, по предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. Также Здунов попросил граждан не публиковать материалы с места происшествия.