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Регион
5 апреля, 01:24

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке беспилотников

Глава Мордовии Здунов заявил об атаке беспилотников ВСУ по предприятию

Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов ночью 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов в Telegram-канале.

«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы»,написал Здунов.

Глава республики добавил, что, по предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. Также Здунов попросил граждан не публиковать материалы с места происшествия.

Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ
Жители Донецка сообщили об одной из самых массированных атак дронов ВСУ

Напомним, жители Саранска рассказали о взрывах над городом и работе ПВО примерно в 2:20 ночи. Очевидцы слышали над городом было около 10 взрывов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Лия Мурадьян
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