Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке беспилотников
Глава Мордовии Здунов заявил об атаке беспилотников ВСУ по предприятию
Одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов ночью 5 апреля. Об этом сообщил глава республики Артём Здунов в Telegram-канале.
«Для ликвидации последствий задействованы все необходимые силы и средства. На территории работают оперативные и экстренные службы», — написал Здунов.
Глава республики добавил, что, по предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали. Также Здунов попросил граждан не публиковать материалы с места происшествия.
Напомним, жители Саранска рассказали о взрывах над городом и работе ПВО примерно в 2:20 ночи. Очевидцы слышали над городом было около 10 взрывов.
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