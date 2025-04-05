Жители Саранска сообщили о взрывах над городом и работе ПВО

Жители Саранска сообщили о взрывах над городом и работе систем противовоздушной обороны. По информации Telegram-канала SHOT , информация начала поступать около 2:20 ночи 5 апреля.

По словам очевидцев, над городом было слышно не менее 10 взрывов. Официальных сообщений по данному поводу пока нет.

Как сообщал Life.ru, этой ночью в Донецке жители стали свидетелями одной из самых интенсивных атак дронов со стороны ВСУ за последнее время. Люди слышали десятки взрывов и активную работу системы противовоздушной обороны. Кроме этого, системы ПВО действовали в Макеевке и Горловке на территории ДНР.