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5 апреля, 00:28

Жители Саранска сообщили о взрывах над городом и работе ПВО

Жители Саранска сообщили о взрывах над городом и работе систем противовоздушной обороны. По информации Telegram-канала SHOT, информация начала поступать около 2:20 ночи 5 апреля.

Работа ПВО над Саранском. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, над городом было слышно не менее 10 взрывов. Официальных сообщений по данному поводу пока нет.

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Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью

Как сообщал Life.ru, этой ночью в Донецке жители стали свидетелями одной из самых интенсивных атак дронов со стороны ВСУ за последнее время. Люди слышали десятки взрывов и активную работу системы противовоздушной обороны. Кроме этого, системы ПВО действовали в Макеевке и Горловке на территории ДНР.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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