Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Брянской областью
Военные беспилотники (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские средства ПВО сбили два БПЛА ВСУ в небе Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 18.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территорией Брянской области», — говорится в публикации ведомства.
Сегодня утром налёту нескольких украинских дронов подверглась Калужская область. Средства ПВО успешно выполнили перехват и сбили семь аппаратов противника над регионом. Всего в ночь на 4 апреля над российскими субъектами было сбито свыше сотни беспилотников.