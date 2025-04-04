Силы ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА над Калужской областью

В ночь на 4 апреля системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Пять БПЛА были сбиты в Тарусском районе, по одному — в Дзержинском и Малоярославецком районах. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.