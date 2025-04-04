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Регион
4 апреля, 04:16

Силы ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА над Калужской областью

В ночь на 4 апреля системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Пять БПЛА были сбиты в Тарусском районе, по одному — в Дзержинском и Малоярославецком районах. По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

Кроме того, в ночь на 4 апреля серия взрывов прогремела над Липецком. Об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Также БПЛА были сбиты в Ростовской и Тульской областях.

Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео
Уничтожение пролетавшего над Липецком БПЛА сняли на видео
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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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