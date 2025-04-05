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Регион
5 апреля, 15:27

В Саранске ввели режим ЧС после атаки дронов ВСУ

В Саранске был объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне после ночной атаки беспилотников на регион. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава Мордовии Артём Здунов.

«После сегодняшней атаки БПЛА приняли решение ради безопасности наших жителей ввести в Саранске режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Важно — все службы неоднократно отрабатывали действия при режиме ЧС, все работают слажено, каждый знает свой порядок», — написал Здунов.

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Как сообщал Life.ru, БПЛА ВСУ атаковали Саранск. Сработала система ПВО. Жители рассказали, что были слышны как минимум десять хлопков. Здунов уточнял, что одно из предприятий в Мордовии подверглось удару. Никто при этом не пострадал. Пролёт украинского БПЛА над городом успели снять очевидцы.

Обложка ©

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Danil Sergeev

Александра Мышляева
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