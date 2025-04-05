Завод в Саранске атаковал переделанный в дрон самолёт «Летучая лисица»
Mash: ВСУ совершили атаку на завод в Саранске дроном «Летучая лисица»
Украинские военнослужащие использовали беспилотник типа «Летучая лисица» для атаки на завод в Саранске утром 5 апреля, однако дрон только врезался в здание, но, к счастью, не взорвался. Об этом сообщает Mash.
Дрон ВСУ в Саранске. Видео © Telegram / Mash
Аппарат двигался на высоте примерно в 15 метров. Это легкомоторный самолёт, который был переделан украинской стороной под боевой дрон и начинён взрывчаткой. В результате инцидента пострадавших нет.
Напомним, ВСУ совершили атаку при помощи дронов на Саранск. Сработала система ПВО. По словам жителей, были слышны как минимум десять хлопков. Глава республики Артём Здунов уточнил, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Пролёт украинского БПЛА над городом успели снять очевидцы.
Минобороны Украины