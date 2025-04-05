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5 апреля, 11:29

Завод в Саранске атаковал переделанный в дрон самолёт «Летучая лисица»

Mash: ВСУ совершили атаку на завод в Саранске дроном «Летучая лисица»

Украинские военнослужащие использовали беспилотник типа «Летучая лисица» для атаки на завод в Саранске утром 5 апреля, однако дрон только врезался в здание, но, к счастью, не взорвался. Об этом сообщает Mash.

Дрон ВСУ в Саранске. Видео © Telegram / Mash

Аппарат двигался на высоте примерно в 15 метров. Это легкомоторный самолёт, который был переделан украинской стороной под боевой дрон и начинён взрывчаткой. В результате инцидента пострадавших нет.

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Напомним, ВСУ совершили атаку при помощи дронов на Саранск. Сработала система ПВО. По словам жителей, были слышны как минимум десять хлопков. Глава республики Артём Здунов уточнил, что одно из предприятий в Мордовии подверглось атаке украинских дронов. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Пролёт украинского БПЛА над городом успели снять очевидцы.

Обложка ©

Минобороны Украины

Татьяна Миссуми
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