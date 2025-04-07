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7 апреля, 13:39

В Госдуме требуют пересмотреть условия моратория на удары по энергообъектам Украины

Депутат Чепа: Условия по «энергетическому перемирию» на Украине нужно ужесточить

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Условия соглашения с Украиной о взаимном воздержании от атак на энергетические объекты требуют серьёзного пересмотра в части ответственности за их нарушение. Об этом в интервью NEWS.ru заявил Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. По словам парламентарий, воздержание от атак на энергетические объекты — это благое намерение, но оно не было должным образом подготовлено.

«Украинская сторона уже десятки раз нарушила это перемирие, не были созданы условия для четкого контроля за нарушениями и не были проговорены условия, что же будет, если какая-то сторона будет это нарушать», — подчеркнул Чепа.

ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты
ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

Отметим, что лишь за прошедшие сутки Украина шесть раз нарушила 30-дневное «перемирие», и эта статистика пополняется ежедневно. В частности, на выходных украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области, а также совершили удары по запрещённым объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.

Марина Фещенко
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