В Госдуме требуют пересмотреть условия моратория на удары по энергообъектам Украины

Условия соглашения с Украиной о взаимном воздержании от атак на энергетические объекты требуют серьёзного пересмотра в части ответственности за их нарушение. Об этом в интервью NEWS.ru заявил Алексей Чепа, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. По словам парламентарий, воздержание от атак на энергетические объекты — это благое намерение, но оно не было должным образом подготовлено.