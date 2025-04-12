Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам
МИД: Россия передаёт США данные о нарушении Украиной моратория на удары
Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Россия направляет Соединённым Штатам информацию о том, как Киев нарушает 30-дневное соглашение о ненападении на энергетические объекты. С таким заявлением выступил в беседе с агентством РИА «Новости» руководитель второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.
Он пояснил, что эти сведения передаются в Вашингтон, как одному из авторов инициативы, а также в другие мировые столицы и международные организации, чтобы в очередной раз показать ненадёжность киевских властей.
Дипломат также отметил, что Москва тщательно фиксирует каждое нарушение договорённостей со стороны Украины.
Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не проявила желания выполнять взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.