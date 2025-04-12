Россия направляет Соединённым Штатам информацию о том, как Киев нарушает 30-дневное соглашение о ненападении на энергетические объекты. С таким заявлением выступил в беседе с агентством РИА «Новости» руководитель второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Он пояснил, что эти сведения передаются в Вашингтон, как одному из авторов инициативы, а также в другие мировые столицы и международные организации, чтобы в очередной раз показать ненадёжность киевских властей.