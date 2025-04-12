Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 08:00

Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам

МИД: Россия передаёт США данные о нарушении Украиной моратория на удары

Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Россия направляет Соединённым Штатам информацию о том, как Киев нарушает 30-дневное соглашение о ненападении на энергетические объекты. С таким заявлением выступил в беседе с агентством РИА «Новости» руководитель второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

Он пояснил, что эти сведения передаются в Вашингтон, как одному из авторов инициативы, а также в другие мировые столицы и международные организации, чтобы в очередной раз показать ненадёжность киевских властей.

Дипломат также отметил, что Москва тщательно фиксирует каждое нарушение договорённостей со стороны Украины.

В МИД РФ объяснили причины продолжающихся украинских атак на объекты энергетики
В МИД РФ объяснили причины продолжающихся украинских атак на объекты энергетики

Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не проявила желания выполнять взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.

Оксана Попова
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