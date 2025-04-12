Украина, несмотря на достигнутые договорённости о прекращении атак на энергетические объекты, всё равно продолжает наносить удары. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук уверен, что это происходит по двум причинам.

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», — подчеркнул Полищук, слова которого цитирует РИА «Новости».