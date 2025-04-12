В МИД РФ объяснили причины продолжающихся украинских атак на объекты энергетики
МИД: Киев бьёт по энергетике РФ из-за отсутствия приказа о прекращении атак
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Украина, несмотря на достигнутые договорённости о прекращении атак на энергетические объекты, всё равно продолжает наносить удары. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук уверен, что это происходит по двум причинам.
«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется. И то, и другое вызывает крайнее беспокойство», — подчеркнул Полищук, слова которого цитирует РИА «Новости».
Он добавил, что если приказа не было, то это свидетельствует о преднамеренном саботаже соглашений со стороны Киева. Если приказ не исполняется, то это означает, что Незалежная не способна контролировать свои вооружённые силы.
Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не проявила желания выполнять взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры.