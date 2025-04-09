ВСУ четыре раза за последние сутки нарушили «энергетическое перемирие»
Минобороны сообщило о четырёх новых обстрелах энергообъектов со стороны ВСУ
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Киевские власти, нарушая российско-американские договорённости о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, продолжили односторонние удары по российским объектам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.
За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили четыре атаки на энергетические объекты России.
В Курской области, по данным военного ведомства, в результате целенаправленного обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв проводов в опорах, что привело к отключению высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате этого без электроэнергии остались жители села Большое Солдатское в Большесолдатском районе. Кроме того, в результате другого обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии филиала «Курскэнерго». Без света остались жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.
В Запорожской области, как рассказали в Минобороны, в результате атаки украинского беспилотника на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка, что снизило мощность станции на 3,25 МВт.
В Ростовской области в результате атаки украинского БПЛА произошло повреждение провода, что вызвало отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Юг» — «Ростовэнерго». В результате этого около 400 бытовых потребителей в Каменском районе остались без электроснабжения.
Ранее сообщалось, что ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поднял этот вопрос на заседании Совбеза, посвящённом ситуации на Украине. По его словам, продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты указывают на недоговороспособность киевского руководства и подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.