Киевские власти, нарушая российско-американские договорённости о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, продолжили односторонние удары по российским объектам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

За последние сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили четыре атаки на энергетические объекты России.

В Курской области, по данным военного ведомства, в результате целенаправленного обстрела со стороны ВСУ произошел обрыв проводов в опорах, что привело к отключению высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». В результате этого без электроэнергии остались жители села Большое Солдатское в Большесолдатском районе. Кроме того, в результате другого обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии филиала «Курскэнерго». Без света остались жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе.

В Запорожской области, как рассказали в Минобороны, в результате атаки украинского беспилотника на Ботиевскую ветровую электростанцию была повреждена ветроэнергетическая установка, что снизило мощность станции на 3,25 МВт.