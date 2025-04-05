Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 апреля, 08:57
3087

Белоусову отдан приказ! Инсайдер заявил о грядущем «ударе возмездия» небывалой мощи по Украине

MK: РФ готовит мощнейший удар по украинской инфраструктуре в ответ на атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Россия в ближайшее время начнёт отвечать Украине на атаки по инфраструктуре и нанесёт масштабный удар по инфраструктуре. Когда именно это произойдёт — неизвестно, но, по данным сайта MK.Ru, президент Владимир Путин уже поручил министру обороны Андрею Белоусову начать подготовку к ответным действиям.

Инсайдер утверждает, что в Москве обсуждают возможность выхода из соглашения о временном прекращении огня в энергетическом секторе. Российская сторона намерена уведомить США о своём решении в ближайшие дни. Если Вашингтон не окажет давление на Киев, Москва прекратит участие в формате уже 5 или 6 апреля и возобновит удары высокоточным оружием.

Планируется, что кампания стартанёт с масштабной атаки по энергетике и логистике Незалежной, нанеся удары крылатыми и баллистическими ракетами, гиперзвуковыми комплексами и беспилотниками. Кроме того, в разработке находятся планы по проведению серии операций по устранению ключевых представителей политического и военного руководства Украины.

В Минобороны данную информацию пока что не комментировали.

Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты
Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако украинская сторона не проявила готовности выполнять взятые на себя обязательства. Ярким примером этого стало двойное нападение на ГИС «Суджа» 28 марта, в результате которого станция была практически полностью разрушена. С тех пор Киев продолжает регулярно наносить удары.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar