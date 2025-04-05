Белоусову отдан приказ! Инсайдер заявил о грядущем «ударе возмездия» небывалой мощи по Украине

Россия в ближайшее время начнёт отвечать Украине на атаки по инфраструктуре и нанесёт масштабный удар по инфраструктуре. Когда именно это произойдёт — неизвестно, но, по данным сайта MK.Ru, президент Владимир Путин уже поручил министру обороны Андрею Белоусову начать подготовку к ответным действиям.

Инсайдер утверждает, что в Москве обсуждают возможность выхода из соглашения о временном прекращении огня в энергетическом секторе. Российская сторона намерена уведомить США о своём решении в ближайшие дни. Если Вашингтон не окажет давление на Киев, Москва прекратит участие в формате уже 5 или 6 апреля и возобновит удары высокоточным оружием.

Планируется, что кампания стартанёт с масштабной атаки по энергетике и логистике Незалежной, нанеся удары крылатыми и баллистическими ракетами, гиперзвуковыми комплексами и беспилотниками. Кроме того, в разработке находятся планы по проведению серии операций по устранению ключевых представителей политического и военного руководства Украины.