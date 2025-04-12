За минувшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты российской энергетики

За сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ зафиксированы пять атак на объекты российской энергетики», — указано в сообщении ведомства.