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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 10:12

За минувшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты российской энергетики

МО РФ: За сутки ВСУ совершили 5 атак на объекты российской энергоинфраструктуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

За сутки ВСУ совершили пять атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. За прошедшие сутки ВСУ зафиксированы пять атак на объекты российской энергетики», — указано в сообщении ведомства.

Как отметили в Минобороны, атаки были совершены на объекты в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Напомним, в середине марта президент России Владимир Путин одобрил инициативу по 30-дневной взаимной паузе в атаках по объектам энергетики. Однако Киев «забил» на договорённости и продолжал наносить удары по энергообъектам в России. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все факты атак подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.

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Наталья Демьянова
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