Минобороны: ВСУ даже на день не прекращали атаки на энергообъекты РФ с 18 марта
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
В Минобороны России напомнили, что украинская сторона ни на один день не прекращала наносить удары по российской энергоинфраструктуре, несмотря на договорённости, достигнутые на переговорах с США. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
«Таким образом в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре», — сказано в тексте.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако Киев лишь формально дал своё согласие на прекращение огня и продолжил атаки. Лишь за прошедшие сутки Украина несколько раз нарушила 30-дневное «перемирие», и эта статистика пополняется ежедневно. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что все эти факты подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины.