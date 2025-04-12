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Регион
12 апреля, 07:17

СК предъявил трём украинским военным обвинение в совершении теракта

СК РФ: Троим военным ВСУ, обстреливавшим курскую Ольговку, предъявлено обвинение

Следственный комитет РФ предъявил обвинения троим украинским военнослужащим, участвовавшим в обстреле курского села Ольговка. В результате их действий погибло не менее четырёх мирных жителей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Показания об обстреле Ольговки. Видео © Telegram / Следком

«Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко», — сказала она.

Согласно материалам дела, в августе 2024 года украинские военнослужащие Дребеда, Крайванов и Шевченко, незаконно вторгшись на территорию РФ, исполняли преступные приказы командования, в том числе по обстрелу жилых домов. В ходе расследования продолжается установление всех причастных к обстрелам мирных жителей.

Расстреляли в упор: Тела девяти зверски убитых ВСУ россиян нашли в селе под Суджей
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Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты активно грабили мирных жителей Суджи в Курской области. Бойцы ВСУ получали «билеты» на грабёж, въезжали на российскую территорию через КПП и забирали деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки.

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Telegram / Следком

Мария Любицкая
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