СК предъявил трём украинским военным обвинение в совершении теракта
СК РФ: Троим военным ВСУ, обстреливавшим курскую Ольговку, предъявлено обвинение
Следственный комитет РФ предъявил обвинения троим украинским военнослужащим, участвовавшим в обстреле курского села Ольговка. В результате их действий погибло не менее четырёх мирных жителей, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Показания об обстреле Ольговки. Видео © Telegram / Следком
«Главным военным следственным управлением СК России предъявлено обвинение в совершении террористического акта военнослужащим 17 танковой бригады вооруженных формирований Украины Игорю Дребеде, Евгению Крайванову и Николаю Шевченко», — сказала она.
Согласно материалам дела, в августе 2024 года украинские военнослужащие Дребеда, Крайванов и Шевченко, незаконно вторгшись на территорию РФ, исполняли преступные приказы командования, в том числе по обстрелу жилых домов. В ходе расследования продолжается установление всех причастных к обстрелам мирных жителей.
Ранее Life.ru рассказал, что украинские солдаты активно грабили мирных жителей Суджи в Курской области. Бойцы ВСУ получали «билеты» на грабёж, въезжали на российскую территорию через КПП и забирали деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки.
Telegram / Следком