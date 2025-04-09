Военнослужащие ВСУ организовали целый «бизнес» на грабежах домов мирных жителей Суджи в Курской области, они продавали «туры» всем желающим прямо в Сумах. Купить «билет», чтобы пограбить россиян, мог не только военный ВСУ, но и любой украинец. Об этом рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабёж Суджи Курской области», — поделился он во время доклада в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».