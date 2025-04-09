ВСУ за деньги разрешали украинцам грабить мирных жителей Суджи
Член ОП РФ Григорьев: ВСУ в Сумах продавали «туры» на грабёж жителей Суджи
Военнослужащие ВСУ организовали целый «бизнес» на грабежах домов мирных жителей Суджи в Курской области, они продавали «туры» всем желающим прямо в Сумах. Купить «билет», чтобы пограбить россиян, мог не только военный ВСУ, но и любой украинец. Об этом рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
«Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабёж Суджи Курской области», — поделился он во время доклада в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
Так называемый «билет» или пропуск давал приобретателю право спокойно въезжать на российскую территорию через КПП Украины и осуществлять грабежи. Выбрать можно было любой понравившийся дом и забрать оттуда всё что угодно: деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки. Проезжающие машины с награбленным никто на украинской границе не досматривал.
Напомним, территория Курской области практически полностью освобождена от ВСУ, столкновения с противником в настоящее время продолжаются у посёлка Олешня. Украинская армия потеряла почти 73 тысячи бойцов за всё время своего нахождения в российском регионе. Как рассказали жители освобождённых посёлков, солдаты ВСУ привозили своих жён и девушек в Курскую область, чтобы те могли выбрать понравившуюся машину местных горожан. Кроме того, украинские солдаты грузовиками увозили украденные вещи через Гуево.
freepok / jcomp