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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 17:11

ВСУ за деньги разрешали украинцам грабить мирных жителей Суджи

Член ОП РФ Григорьев: ВСУ в Сумах продавали «туры» на грабёж жителей Суджи

Военнослужащие ВСУ организовали целый «бизнес» на грабежах домов мирных жителей Суджи в Курской области, они продавали «туры» всем желающим прямо в Сумах. Купить «билет», чтобы пограбить россиян, мог не только военный ВСУ, но и любой украинец. Об этом рассказал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.

«Украинские грабежи носили в Курской области тотальный характер. Жители свидетельствуют, что в грабежах участвуют не только украинские военнослужащие, но и жители Сумской области… В Сумах продавались туры на грабёж Суджи Курской области», — поделился он во время доклада в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Так называемый «билет» или пропуск давал приобретателю право спокойно въезжать на российскую территорию через КПП Украины и осуществлять грабежи. Выбрать можно было любой понравившийся дом и забрать оттуда всё что угодно: деньги, технику, украшения, мебель, сантехнику, машины, продукты и даже детские игрушки. Проезжающие машины с награбленным никто на украинской границе не досматривал.

Эвакуированная россиянка рассказала, кого искали бойцы ВСУ на Курщине
Эвакуированная россиянка рассказала, кого искали бойцы ВСУ на Курщине

Напомним, территория Курской области практически полностью освобождена от ВСУ, столкновения с противником в настоящее время продолжаются у посёлка Олешня. Украинская армия потеряла почти 73 тысячи бойцов за всё время своего нахождения в российском регионе. Как рассказали жители освобождённых посёлков, солдаты ВСУ привозили своих жён и девушек в Курскую область, чтобы те могли выбрать понравившуюся машину местных горожан. Кроме того, украинские солдаты грузовиками увозили украденные вещи через Гуево.

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freepok / jcomp

Татьяна Миссуми
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