Российские «голубые береты» рассказали, как выбивают силы ВСУ из курской Олешни

В районе населённого пункта Олешня в Курской области продолжаются интенсивные боевые действия, о чём сообщают военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии. Подразделения ВДВ ведут методичное наступление, выдавливая противника с их позиций. Но сопротивление противника по-прежнему остаётся значительным. Продвижение осложняется интенсивным минированием местности и необходимостью преодоления развитой системы вражеских укреплений, которые ВСУ разместили в лесных массивах.

«Очень много заминированных проходов, много работы по укрепам в лесных зонах», — говорится в телеграм-канале «Дневник десантника».