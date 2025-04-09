Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
9 апреля, 07:20

Российские «голубые береты» рассказали, как выбивают силы ВСУ из курской Олешни

Ожесточённые бои с ВСУ идут в Олешне и Горнале Курской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pimen

В районе населённого пункта Олешня в Курской области продолжаются интенсивные боевые действия, о чём сообщают военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии. Подразделения ВДВ ведут методичное наступление, выдавливая противника с их позиций. Но сопротивление противника по-прежнему остаётся значительным. Продвижение осложняется интенсивным минированием местности и необходимостью преодоления развитой системы вражеских укреплений, которые ВСУ разместили в лесных массивах.

«Очень много заминированных проходов, много работы по укрепам в лесных зонах», — говорится в телеграм-канале «Дневник десантника».

На Горнальском направлении также фиксируются активные боестолкновения с украинскими силами. Противник организовал эшелонированную оборону, опираясь на выгодные высотные рубежи в районе монастыря и горы Фагор.

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Ранее стало известно, что Олешня находится в числе последних населённых пунктов в Курской области под контролем ВСУ. Накануне стало известно, что российские бойцы освободили Гуево. В населённом пункте водрузили российский флаг. А в селе Горналь около 300 бойцов ВСУ оказались заблокированы в мужском монастыре.

Ольга Сливченко
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