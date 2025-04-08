Появилось видео поднятия флага России в освобождённом Гуево под Суджей

Появилось видео с поднятием российского флага над освобождённым от сил противника селом Гуево в Курской области. Ролик опубликовал военкор Влад Андрица.

Над Гуево в Курской области подняли российский флаг. Видео © Telegram / RT на русском

«Триколор подняли на церкви в курском селе Гуево. Его водрузили бойцы 22-го мотострелкового полка ВС РФ», — цитирует своего военного корреспондента RT.