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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 12:09

Появилось видео поднятия флага России в освобождённом Гуево под Суджей

Военкор Андрица опубликовал видео поднятия флага России в Гуево Курской области

Российский военнослужащий поднимает триколор РФ (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkov

Российский военнослужащий поднимает триколор РФ (иллюстрация). Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Natalya Rozhkov

Появилось видео с поднятием российского флага над освобождённым от сил противника селом Гуево в Курской области. Ролик опубликовал военкор Влад Андрица.

Над Гуево в Курской области подняли российский флаг. Видео © Telegram / RT на русском

«Триколор подняли на церкви в курском селе Гуево. Его водрузили бойцы 22-го мотострелкового полка ВС РФ», — цитирует своего военного корреспондента RT.

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Напомним, об освобождении Гуево официально сообщило сегодня Минообороны РФ. Приграничное село оставалось одним из последних очагов сопротивления ВСУ в регионе. С боевой задачей доблестно справились подразделения ГРВ «Север» ВС РФ.

Юрий Лысенко
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