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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:54

В Минобороны России подтвердили освобождение курского села Гуево

Бойцы ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Бойцы ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Пресс-служба Минобороны России подтвердила освобождение населённого пункта Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».

«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гуево Курской области», — уточнили в ведомстве.

Российские войска освободили Гуево, под контролем ВСУ осталось всего одно курское село
Российские войска освободили Гуево, под контролем ВСУ осталось всего одно курское село

Напомним, что ранее бойцы «Севера» сообщали об освобождении курского села Гуево. В регионе велись ожесточённые бои. Украинские войска перебросили туда элитные формирования, в том числе ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения. Российские военнослужащие параллельно с боевыми действиями вывозили мирных граждан из населённого пункта.

Алена Пенчугина
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