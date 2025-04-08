В Минобороны России подтвердили освобождение курского села Гуево
Бойцы ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio
Пресс-служба Минобороны России подтвердила освобождение населённого пункта Гуево в Курской области. Это стало возможно благодаря наступательным действиям подразделений группировки войск «Север».
«Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освобождён населённый пункт Гуево Курской области», — уточнили в ведомстве.
Напомним, что ранее бойцы «Севера» сообщали об освобождении курского села Гуево. В регионе велись ожесточённые бои. Украинские войска перебросили туда элитные формирования, в том числе ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения. Российские военнослужащие параллельно с боевыми действиями вывозили мирных граждан из населённого пункта.