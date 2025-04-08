В Минобороны России подтвердили освобождение курского села Гуево

Напомним, что ранее бойцы «Севера» сообщали об освобождении курского села Гуево. В регионе велись ожесточённые бои. Украинские войска перебросили туда элитные формирования, в том числе ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения. Российские военнослужащие параллельно с боевыми действиями вывозили мирных граждан из населённого пункта.