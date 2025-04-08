Бойцы «Севера» сообщили об освобождении курского села Гуево

Авторы канала объяснили, что украинские войска перебросили туда элитные формирования, в том числе ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения. Уточняется, что в регионе велись ожесточённые бои. Кроме того, российские бойцы параллельно вывозили мирных граждан из населённого пункта.