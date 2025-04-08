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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 07:35

Бойцы «Севера» сообщили об освобождении курского села Гуево

«Северный ветер»: ВС России освободили село Гуево в Курской области

Российские военные. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные. Обложка © ТАСС / Александр Река

Российские военные сломили сопротивление Вооружённых сил Украины (ВСУ) в селе Гуево в Курской области. Этот населённый пункт освобождён, сообщает телеграм-канал «Северный ветер».

«Несмотря на колоссальные потери, командование ВСУ упорно пыталось сохранить контроль над селом», — указано в сообщении.

Авторы канала объяснили, что украинские войска перебросили туда элитные формирования, в том числе ССО и сводные десантно-штурмовые подразделения. Уточняется, что в регионе велись ожесточённые бои. Кроме того, российские бойцы параллельно вывозили мирных граждан из населённого пункта.

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Напомним, что 2 апреля СМИ писали об освобождении Гуево в Курской области, это предпоследний крупный населённый пункт Суджанского района, который оставался под контролем ВСУ. Кстати, в конце марта украинцы перебросили основные силы к Гуево. Бойцы «Севера» отмечали, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль РФ.

Дарья Нарыкова
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