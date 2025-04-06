Стало известно о переброске элитных отрядов БПЛА ВСУ в Сумскую область
РИАН: ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА под Сумы для удержания Гуево
Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в курском приграничье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» ВС РФ.
«После того, как наши бойцы освободили большую часть населённого пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населённый пункт. «Птичек» стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать [российские войска], оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе», — говорится в сообщении.
По данным агентства, данные украинские отряды были переброшены с участка в Белгородской области, где они на протяжении двух недель совершали атаки. Использование большого количества БПЛА говорит, по словам армейского источника, что командование ВСУ не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево. Украинские войска пытаются любой ценой сохранить контроль над частью территории российского региона.
Напомним, что 2 апреля стало известно об освобождении Гуево в Курской области, это предпоследний крупный населённый пункт Суджанского района, который оставался под контролем ВСУ. Кстати, в конце марта украинцы перебросили основные силы к Гуево. Бойцы «Севера» отмечали, что пока рано говорить о полном взятии города под контроль РФ. Сейчас там идут ожесточённые бои.