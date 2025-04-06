Стало известно о переброске элитных отрядов БПЛА ВСУ в Сумскую область

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в курском приграничье. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск «Север» ВС РФ.

«После того, как наши бойцы освободили большую часть населённого пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населённый пункт. «Птичек» стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать [российские войска], оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе», — говорится в сообщении.