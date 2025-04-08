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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 11:00

При зачистке Гуево наши парни захватили много оружия стран НАТО

Офицер группировки войск «Север» сообщил о ходе зачистки Гуево в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / specnaz

Российские военные проводят операцию по освобождению села Гуево в Курской области от украинских вооруженных сил. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Север».

«В подвалах села солдаты 22-го полка обнаружили большое количество боеприпасов, произведенных по стандартам НАТО. Также были захвачены артиллерийские орудия и минометы», — добавил собеседник агентства.

Новости СВО. Освобождена Катериновка, ВСУ выбили из Гуева в Курской области, США хотят избавиться от Зеленского, 8 апреля
Новости СВО. Освобождена Катериновка, ВСУ выбили из Гуева в Курской области, США хотят избавиться от Зеленского, 8 апреля

Ранее сообщалось, что украинские военные мешают эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных населённых пунктов Курской области, подвергшихся обстрелам. Это делается с намерением использовать тела в качестве приманки для российских военнослужащих, которые могут стать целью атак FPV-дронов во время попыток эвакуации.

Марина Фещенко
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