При зачистке Гуево наши парни захватили много оружия стран НАТО
Офицер группировки войск «Север» сообщил о ходе зачистки Гуево в Курской области
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Российские военные проводят операцию по освобождению села Гуево в Курской области от украинских вооруженных сил. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Север».
«В подвалах села солдаты 22-го полка обнаружили большое количество боеприпасов, произведенных по стандартам НАТО. Также были захвачены артиллерийские орудия и минометы», — добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинские военные мешают эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных населённых пунктов Курской области, подвергшихся обстрелам. Это делается с намерением использовать тела в качестве приманки для российских военнослужащих, которые могут стать целью атак FPV-дронов во время попыток эвакуации.