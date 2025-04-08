При зачистке Гуево наши парни захватили много оружия стран НАТО

Российские военные проводят операцию по освобождению села Гуево в Курской области от украинских вооруженных сил. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил офицер группировки войск «Север».

«В подвалах села солдаты 22-го полка обнаружили большое количество боеприпасов, произведенных по стандартам НАТО. Также были захвачены артиллерийские орудия и минометы», — добавил собеседник агентства.