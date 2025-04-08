«Работают сбросами»: Боевики ВСУ не дают вывести из Гуево тела убитых ими мирных жителей
РИАН: ВСУ не дают вывезти тела погибших жителей Гуево, устраивая обстрелы
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04
Украинские военные препятствуют эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных населённых пунктов Курской области, подвергшихся обстрелам. Это делается с целью использования тел в качестве приманки для российских военнослужащих, которые могут быть атакованы FPV-дронами при попытке эвакуации. Об этом сообщили в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».
«Уже несколько дней пытаемся забрать тела нескольких гражданских. В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами», – передаёт РИА «Новости» слова собеседника из группировки «Север».
Как только российские бойцы пытаются подобраться к телам, ВСУ тут же начинают артиллерийский обстрел, добавил источник.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ старались укрепить свои оборонительные позиции в приграничных населённых пунктах Гуево и Горналь в ответ на стремительное наступление российских войск. Однако их попытка оказалась безуспешной — сегодня Минобороны РФ подтвердило освобождение приграничного населённого пункта Гуево в Курской области.