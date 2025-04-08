«Работают сбросами»: Боевики ВСУ не дают вывести из Гуево тела убитых ими мирных жителей

Украинские военные препятствуют эвакуации тел погибших мирных жителей из приграничных населённых пунктов Курской области, подвергшихся обстрелам. Это делается с целью использования тел в качестве приманки для российских военнослужащих, которые могут быть атакованы FPV-дронами при попытке эвакуации. Об этом сообщили в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».