Названы три курских села, за которые сейчас идут жесточайшие бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контролировать три населённых пункта в Курской области: Олешня, Гуево и Горналь. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.

«На данный момент три населенных пункта — Олешня, Гуево и Горналь — все ещё находятся под контролем противника. Тем не менее, бои уже идут, и два из них практически освобождены», — отметил он.