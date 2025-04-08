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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 09:57

Названы три курских села, за которые сейчас идут жесточайшие бои с ВСУ

Военблогер Подоляка: ВСУ удерживают контроль над тремя сёлами в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kutsenko Volodymyr

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контролировать три населённых пункта в Курской области: Олешня, Гуево и Горналь. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.

«На данный момент три населенных пункта — Олешня, Гуево и Горналь — все ещё находятся под контролем противника. Тем не менее, бои уже идут, и два из них практически освобождены», — отметил он.

По его информации, гарнизон ВСУ, который находится на территории спиртзавода в Гуево, оказался в окружении. В Олешне продолжаются активные боевые действия за один из ключевых опорных пунктов, который необходимо отбить у противника.

Новости СВО. Освобождена Катериновка, ВСУ выбили из Гуева в Курской области, США хотят избавиться от Зеленского, 8 апреля
Новости СВО. Освобождена Катериновка, ВСУ выбили из Гуева в Курской области, США хотят избавиться от Зеленского, 8 апреля

Ранее Life.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины старались укрепить свои оборонительные позиции в приграничных населенных пунктах Гуево и Горналь в ответ на стремительное наступление российских войск. Кроме того, стало известно, что командование ВСУ, находясь в состоянии паники, решило перебросить отряд колумбийских наемников в район урочища Глубокое, которое находится на границе Курской и Сумской областей.

Марина Фещенко
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