Названы три курских села, за которые сейчас идут жесточайшие бои с ВСУ
Военблогер Подоляка: ВСУ удерживают контроль над тремя сёлами в Курской области
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контролировать три населённых пункта в Курской области: Олешня, Гуево и Горналь. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военблогер Юрий Подоляка.
«На данный момент три населенных пункта — Олешня, Гуево и Горналь — все ещё находятся под контролем противника. Тем не менее, бои уже идут, и два из них практически освобождены», — отметил он.
По его информации, гарнизон ВСУ, который находится на территории спиртзавода в Гуево, оказался в окружении. В Олешне продолжаются активные боевые действия за один из ключевых опорных пунктов, который необходимо отбить у противника.
Ранее Life.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины старались укрепить свои оборонительные позиции в приграничных населенных пунктах Гуево и Горналь в ответ на стремительное наступление российских войск. Кроме того, стало известно, что командование ВСУ, находясь в состоянии паники, решило перебросить отряд колумбийских наемников в район урочища Глубокое, которое находится на границе Курской и Сумской областей.