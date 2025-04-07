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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 19:31

ВСУ усилили группировку на границе с Курщиной колумбийскими наёмниками

Бойцы ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Бойцы ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Вооружённые силы Украины перебросили отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое, расположенного на границе Курской и Сумской областей. Об этом стало известно бойцам российской группировки войск «Север».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказали источники РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ сообщали о подтверждении факта присутствия колумбийцев в составе штурмовой роты в Курской области командиром 47-й отдельной мехбригады ВСУ Гамлетом Авагяном. По его сведениям, в апреле ожидалось прибытие ещё 200 человек.

Швейцарский наёмник погиб на Курской земле спустя полгода после вступления в ВСУ
Швейцарский наёмник погиб на Курской земле спустя полгода после вступления в ВСУ

Напомним, что в конце марта семьи пропавших на Украине колумбийских наёмников провели митинг в Боготе. Участники акции требовали предоставить им информацию о местонахождении близких.

Антон Голыбин
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