Вооружённые силы Украины перебросили отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое, расположенного на границе Курской и Сумской областей. Об этом стало известно бойцам российской группировки войск «Север».

«Заводят колумбийцев в район урочища Глубокое», — рассказали источники РИА «Новости».

Ранее украинские СМИ сообщали о подтверждении факта присутствия колумбийцев в составе штурмовой роты в Курской области командиром 47-й отдельной мехбригады ВСУ Гамлетом Авагяном. По его сведениям, в апреле ожидалось прибытие ещё 200 человек.