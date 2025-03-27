Семьи пропавших на Украине колумбийских наёмников провели митинг в Боготе
Десятки родственников пропавших на Украине колумбийских наёмников устроили акцию протеста у здания МИД страны в Боготе. Они требовали предоставить им информацию о местонахождении близких, сообщил телеканал CityTV.
По словам одной из участниц митинга, её сын уехал на Украину в июне 2024 года и перестал выходить на связь после 15 августа, сообщив об отправке на задание. Наёмнику обещали высокую зарплату и даже страховку, но на самом деле условия оказались совсем другими. Приезжих подвергали насилию, плохо обращались и унижали, посетовала женщина.
Ранее сообщалось, что колумбийские наёмники массово бегут из рядов ВСУ из-за неудач на фронте. По словам эвакуированных жителей ДНР, изначально боевики вели себя как хозяева, но как только «запахло жареным», иностранцы будто испарились.
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