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10 марта, 05:28
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Приехали «на сафари», но убежали первыми: Беженка рассказала о конфузе колумбийских наёмников в Славянске

Беженка Махатенко: Колумбийские наёмники первыми сбежали с «сафари» в Славянске

Наёмники из Колумбии, прибывшие в Славянск ещё весной 2024 года, мелькали в городе лишь до начала активных боевых действий в ДНР. Но как только «запахло жареным», иностранцы будто испарились рассказала РИА «Новости» местная жительница по имени Елена Махатенко, которой удалось покинуть населённый пункт.

«В Славянске видела колумбийцев. <...> Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева», — рассказала женщина.

Беженка отметила, что наёмники выделялись на фоне боевиков ВСУ за счёт отличной экипировки. Однако современное обмундирование не придало им уверенности.

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Ранее стало известно, что колумбийские наёмники массово разрывают контракты и бегут с Украины. Происходящее вызывает у военнослужащих ВСУ бурю возмущений.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Тимур Хингеев
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