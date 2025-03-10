Наёмники из Колумбии, прибывшие в Славянск ещё весной 2024 года, мелькали в городе лишь до начала активных боевых действий в ДНР. Но как только «запахло жареным», иностранцы будто испарились рассказала РИА «Новости» местная жительница по имени Елена Махатенко, которой удалось покинуть населённый пункт.

«В Славянске видела колумбийцев. <...> Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева», — рассказала женщина.

Беженка отметила, что наёмники выделялись на фоне боевиков ВСУ за счёт отличной экипировки. Однако современное обмундирование не придало им уверенности.