Приехали «на сафари», но убежали первыми: Беженка рассказала о конфузе колумбийских наёмников в Славянске
Беженка Махатенко: Колумбийские наёмники первыми сбежали с «сафари» в Славянске
Наёмники из Колумбии, прибывшие в Славянск ещё весной 2024 года, мелькали в городе лишь до начала активных боевых действий в ДНР. Но как только «запахло жареным», иностранцы будто испарились рассказала РИА «Новости» местная жительница по имени Елена Махатенко, которой удалось покинуть населённый пункт.
«В Славянске видела колумбийцев. <...> Они приезжают на сафари, им платят. Они довольно-таки так уверенно... управляют этим всем. То есть они приехали как хозяева», — рассказала женщина.
Беженка отметила, что наёмники выделялись на фоне боевиков ВСУ за счёт отличной экипировки. Однако современное обмундирование не придало им уверенности.
Ранее стало известно, что колумбийские наёмники массово разрывают контракты и бегут с Украины. Происходящее вызывает у военнослужащих ВСУ бурю возмущений.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine