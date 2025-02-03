Колумбийские наёмники массово бегут из ВСУ
KyivPost: Наёмники из Колумбии массово бегут из ВСУ из-за ситуации на фронте
Наёмники из Колумбии, служащие в составе Вооружённых сил Украины, начали массово покидать страну из-за трудностей в армии, сообщает KyivPost. Журналисты отмечают, что некоторые из них пытались досрочно разорвать свои контракты с ВСУ.
«По мере того как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину», — сказано в публикации.
В статье упоминается высказывание командира одной из рот 98-й бригады территориальной обороны Украины, который отметил, что раньше его подразделение на четверть состояло из колумбийцев, но в настоящее время ни одного из них нет. Военнослужащий выразил недовольство тем, что наёмники покинули ряды ВСУ из-за неудач на фронте.
Ранее Life.ru сообщал, что министерство иностранных дел Финляндии на своём сайте опубликовало разъяснения для тех, кто хочет присоединиться к украинским вооружённым силам в борьбе против России. В разделе, озаглавленном «Информация для добровольцев», отмечается, что финские власти не запрещают участие граждан в таком виде наёмничества.
Пресс-служба Владимира Зеленского