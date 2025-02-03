Наёмники из Колумбии, служащие в составе Вооружённых сил Украины, начали массово покидать страну из-за трудностей в армии, сообщает KyivPost. Журналисты отмечают, что некоторые из них пытались досрочно разорвать свои контракты с ВСУ.

«По мере того как ситуация на фронте неуклонно ухудшается, многие колумбийские солдаты закончили свои контракты и покинули Украину», — сказано в публикации.

В статье упоминается высказывание командира одной из рот 98-й бригады территориальной обороны Украины, который отметил, что раньше его подразделение на четверть состояло из колумбийцев, но в настоящее время ни одного из них нет. Военнослужащий выразил недовольство тем, что наёмники покинули ряды ВСУ из-за неудач на фронте.