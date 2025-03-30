В Курском приграничье был убит наёмник из Швейцарии, сражавшийся в рядах ВС Украины. Об этом пишет RTS.

Швейцарская телерадиокомпания утверждает, что солдат удачи погиб 25 декабря 2024 года в Курской области. Он примкнул к украинским войскам в июне того же года.

«Это 25-летний парень, который прошёл через исправительный центр для несовершеннолетних в Прамонте», — пишет RTS.

В материале сказано, что у погибшего было южноамериканского происхождение, но в раннем детстве его усыновила швейцарская семья. Через несколько лет его приёмная мать умерла, и подросток несколько раз попадал в психиатрическую больницу. Источники телерадиокомпании характеризуют наёмника как агрессивного правонарушителя-рецидивиста.