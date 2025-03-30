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Регион
30 марта, 18:20

Швейцарский наёмник погиб на Курской земле спустя полгода после вступления в ВСУ

RTS: В Курской области был ликвидирован наёмник ВСУ из Швейцарии

В Курском приграничье был убит наёмник из Швейцарии, сражавшийся в рядах ВС Украины. Об этом пишет RTS.

Швейцарская телерадиокомпания утверждает, что солдат удачи погиб 25 декабря 2024 года в Курской области. Он примкнул к украинским войскам в июне того же года.

«Это 25-летний парень, который прошёл через исправительный центр для несовершеннолетних в Прамонте»,пишет RTS.

В материале сказано, что у погибшего было южноамериканского происхождение, но в раннем детстве его усыновила швейцарская семья. Через несколько лет его приёмная мать умерла, и подросток несколько раз попадал в психиатрическую больницу. Источники телерадиокомпании характеризуют наёмника как агрессивного правонарушителя-рецидивиста.

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Ранее стало известно, что российские бойцы уничтожили ещё одного наёмника ВСУ — итальянца Юрия Превитали с позывным Мега. Он с марта 2023 года состоял в неонацистском подразделении «Карпатская сичь» на должности штурмовика. Солдат удачи сражался за украинские войска в течение двух лет, а в интервью рассказывал, что готов умереть в битве с русскими, и в результате осуществил свой замысел.

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Shutterstock / FOTODOM / Green Elk

Юрий Лысенко
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