Российские военные ликвидировали итальянского наёмника Юрия Превитали, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Уроженец города Бергамо с марта 2023 года состоял в неонацистском подразделении «Карпатская сич». Под позывным «Мега» он участвовал в боевых действиях, открыто заявляя в интервью о готовности «умереть в войне с русскими».

Рогов подчеркнул, что западные и украинские СМИ представляли Превитали как «мирного волонтёра», скрывая его реальную роль. Итальянец воевал на стороне ВСУ не менее двух лет, занимая позицию штурмовика.