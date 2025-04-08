ВСУ пытаются укрепить линию обороны у Гуева и Горналя в Курской области

Подразделения Вооружённых сил Украины, дислоцирующиеся неподалёку от населённых пунктов Гуево и Горналь в Курской области, предпринимают попытку выстроить эшелонированную оборону. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Противник пытается выстроить эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь, рассчитывая использовать высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями наших штурмовых групп. Но наши бойцы на данном участке фронта смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — сказал собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что наши парни продолжают активно наступать, перемалывая личный состав ВСУ в лесных массивах. Сейчас они движутся к государственной границе.