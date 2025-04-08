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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 апреля, 07:55

ВСУ пытаются укрепить линию обороны у Гуева и Горналя в Курской области

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Подразделения Вооружённых сил Украины, дислоцирующиеся неподалёку от населённых пунктов Гуево и Горналь в Курской области, предпринимают попытку выстроить эшелонированную оборону. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Противник пытается выстроить эшелонированную оборону на направлении ГуевоГорналь, рассчитывая использовать высоты, в том числе гору Фагор для контроля за передвижениями наших штурмовых групп. Но наши бойцы на данном участке фронта смогли выбить ВСУ из нескольких опорных пунктов, закрепляются», — сказал собеседник ТАСС.

Он также уточнил, что наши парни продолжают активно наступать, перемалывая личный состав ВСУ в лесных массивах. Сейчас они движутся к государственной границе.

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Военкор сообщил о тяжёлых боях с ВСУ у границы Белгородской области

А ранее сообщалось, что паникующее командование ВСУ даже приняло решение перебросить отряд колумбийских наёмников в район урочища Глубокое на границе Курской и Сумской областей. Также сами украинские СМИ писали о подтверждении факта присутствия колумбийцев в составе штурмовой роты в Курской области.

Мария Любицкая
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