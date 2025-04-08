У рубежей Белгородской области разгораются ожесточённые схватки с отрядами Вооружённых сил Украины (ВСУ), о чём сообщил-канал WarGonzo, детище военкора Семёна Пегова.

По словам авторов проекта, яростные бои полыхают неподалёку от сёл Демидовка и Поповка. ВСУ упорно пытаются вгрызться в российскую оборону и зацепиться за захваченные клочки земли, но каждый раз натыкаются на мощный отлуп, уточнили в публикации.

Судя по выложенной карте, российские силы обрушили артиллерийский шквал на позиции противника, укрывшегося в сёлах Марьино, Проходы и Турья на Сумщине, не оставляя врагу шансов закрепиться.