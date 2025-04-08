Военкор сообщил о тяжёлых боях с ВСУ у границы Белгородской области
WarGonzo: У границы Белгородской области идут тяжёлые бои с ВСУ
Военный. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign
У рубежей Белгородской области разгораются ожесточённые схватки с отрядами Вооружённых сил Украины (ВСУ), о чём сообщил-канал WarGonzo, детище военкора Семёна Пегова.
По словам авторов проекта, яростные бои полыхают неподалёку от сёл Демидовка и Поповка. ВСУ упорно пытаются вгрызться в российскую оборону и зацепиться за захваченные клочки земли, но каждый раз натыкаются на мощный отлуп, уточнили в публикации.
Судя по выложенной карте, российские силы обрушили артиллерийский шквал на позиции противника, укрывшегося в сёлах Марьино, Проходы и Турья на Сумщине, не оставляя врагу шансов закрепиться.
«Успехи» украинских военных наглядно демонстрирует видео с нашего дрона, снятое у границы с Белгородской областью. На видеозаписи запечатлены тела украинских солдат, находящиеся под деревьями с еще не распустившейся листвой. Военные корреспонденты сообщают, что видео демонстрирует последствия боестолкновения в районе Демидовки, приграничного села в Белгородской области. В описании к видео утверждается, что тела погибших разбросаны повсюду.