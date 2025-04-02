«Контингент из зэков и мобиков»: Алаудинов оценил, хватит ли у ВСУ сил дойти до Белгорода
Алаудинов: У ВСУ нет ресурсов, чтобы дойти до Белгорода
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов оценил вероятность того, что противник дойдёт до Белгорода. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.
«Мы фиксируем здесь подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Тут мы увидели контингент, состоящий из зэков, мобилизованных», — сказал он.
По словам Алаудинова, у ВСУ не хватит сил дойти до Белгорода и удержаться на приграничье. Украинская армия испытывает нехватку ресурсов.
Ранее сброс авиабомбы весом три тонны на ВСУ в Белгородской области попал на видео. Российские военные, предположительно, ударили авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе с противниками в Белгородской области. На опубликованных кадрах заметно, как боевой снаряд упал на землю, после чего произошёл мощный взрыв.
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