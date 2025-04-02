«Контингент из зэков и мобиков»: Алаудинов оценил, хватит ли у ВСУ сил дойти до Белгорода

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов оценил вероятность того, что противник дойдёт до Белгорода. Своим мнением он поделился в беседе с NEWS.ru.

«Мы фиксируем здесь подразделения ВСУ, которые ранее присутствовали на территории Курской области. Тут мы увидели контингент, состоящий из зэков, мобилизованных», — сказал он.

По словам Алаудинова, у ВСУ не хватит сил дойти до Белгорода и удержаться на приграничье. Украинская армия испытывает нехватку ресурсов.