Сброс авиабомбы весом три тонны на ВСУ в Белгородской области сняли на видео

На опубликованных кадрах заметно, как боевой снаряд упал на землю, после чего произошёл мощный взрыв. Из-за этого в стороны разошлась ударная волна. Авторы проекта пояснили, что запись была сделана около населённого пункта Поповка под Белгородом. Целью удара ВС РФ стала дамба, по которой Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывали подкрепления.