Сброс авиабомбы весом три тонны на ВСУ в Белгородской области сняли на видео
Military Theme Z показал видео предположительного удара ФАБ-3000 под Белгородом
Взрыв. Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru
Российские военные, предположительно, ударили авиабомбой ФАБ-3000 по дамбе с ВСУшниками в Белгородской области. Соответствующее видео показали авторы проекта Military Theme Z.
На опубликованных кадрах заметно, как боевой снаряд упал на землю, после чего произошёл мощный взрыв. Из-за этого в стороны разошлась ударная волна. Авторы проекта пояснили, что запись была сделана около населённого пункта Поповка под Белгородом. Целью удара ВС РФ стала дамба, по которой Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебрасывали подкрепления.
А ранее военкоры показали видео сброса на ВСУ в Курской области бомб ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Отряд ВС РФ выявил позиции и опорные пункты противника в районе села Гуево, что позволило скорректировать авиаудары по ним.