Горы мёртвых ВСУшников, брошенных в лесу у границы Белгородской области, попали на видео

На видеозаписи запечатлены тела украинских солдат, находящиеся под деревьями с еще не распустившейся листвой. Военные корреспонденты сообщают, что видео демонстрирует последствия боестолкновения в районе Демидовки, приграничного села в Белгородской области. В описании к видео утверждается, что тела погибших разбросаны повсюду.