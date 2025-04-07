Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 18:12

Горы мёртвых ВСУшников, брошенных в лесу у границы Белгородской области, попали на видео

«РВ»: Дрон снял горы трупов солдат ВСУ у границы Белгородской области

Горы трупов украинских солдат в лесополосах у границы с Белгородской областью снял российский дрон. Видеозапись опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Тела украинских солдат в районе Демидовки. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

На видеозаписи запечатлены тела украинских солдат, находящиеся под деревьями с еще не распустившейся листвой. Военные корреспонденты сообщают, что видео демонстрирует последствия боестолкновения в районе Демидовки, приграничного села в Белгородской области. В описании к видео утверждается, что тела погибших разбросаны повсюду.

Ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Генерал-лейтенант Апти Алаудинов, командующий подразделением «Ахмат», прокомментировал вероятность продвижения противника к Белгороду. По его словам, наблюдаемый в зоне СВО контингент ВСУ состоит из мобиков и зэков.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Наталья Демьянова
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