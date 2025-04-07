В результате удара ВC России по ресторану в Кривом Роге были ликвидированы старшие офицеры НАТО. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Думаю, в Кривом Роге нанесли удар по совещанию командного состава ВСУ и инструкторов из стран НАТО. Это не рядовые наёмники, а серьёзные ребята — командиры. Простых головорезов не позовут на встречу в ресторан, — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что за три года ВСУ практически полностью адаптировались к стандартам НАТО, так как украинских бойцов обучают на Западе и снабжают техникой. По словам политолога, удар по ресторану является не первым случаем ликвидации натовских инструкторов. Дандыкин также напомнил, что ранее был атакован Яворовский полигон во Львовской области.