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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 16:46

«Работал на нас две недели»: Пленный ВСУшник помог ВС РФ отбить украинскую атаку

Пленный солдат ВСУ с позывным Черри помог ВС РФ отбить украинскую атаку

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Украинский военнослужащий с позывным Черри, попавший в плен, в течение двух недель оказывал помощь российским бойцам на передовых позициях. Об этом сообщил командир 6-й роты 2-го батальона 27-й бригады ВС РФ с позывным Спартак, опубликовав у себя в соцсетях соответствующее видео.

«Он работал на нас: помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку и всегда возвращался к нашим. Также он принимал участие в обороне позиций, когда его бывшие побратимы пытались атаковать», — отметил командир.

Черри в итоге погиб в результате атаки беспилотников ВСУ во время попытки вывести его в тыл. По словам командира роты, это не единственный военнопленный, который сотрудничал с российскими солдатами.

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Ранее Life.ru рассказывал, как российский десантник исполнил просьбу матери убитого в Курской области военнослужащего ВСУ. При себе у украинца был листок с письмом, в котором пожилая женщина умоляла сообщить ей о судьбе сына. Пенсионерка рассчитывала, что послание попадёт к сослуживцам бойца, но судьба распорядилась иначе.

Наталья Демьянова
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