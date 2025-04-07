«Работал на нас две недели»: Пленный ВСУшник помог ВС РФ отбить украинскую атаку

Украинский военнослужащий с позывным Черри, попавший в плен, в течение двух недель оказывал помощь российским бойцам на передовых позициях. Об этом сообщил командир 6-й роты 2-го батальона 27-й бригады ВС РФ с позывным Спартак, опубликовав у себя в соцсетях соответствующее видео.

«Он работал на нас: помогал перевязывать раненых, ходил за водой в одиночку и всегда возвращался к нашим. Также он принимал участие в обороне позиций, когда его бывшие побратимы пытались атаковать», — отметил командир.

Черри в итоге погиб в результате атаки беспилотников ВСУ во время попытки вывести его в тыл. По словам командира роты, это не единственный военнопленный, который сотрудничал с российскими солдатами.