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4 апреля, 19:39

ВС РФ поразили объект с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге

Российские военные вечером 4 апреля нанесли удар по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В результате удара, по данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.

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Ранее стало известно, что ВС РФ в ночь на 4 апреля провели серию целевых атак по пунктам управления, складам с ресурсами, автомобильным базам и логистическим центрам, обеспечивающим снабжение ВСУ. В частности, в Днепропетровске основной удар пришёлся на международный аэропорт, где были уничтожены пять гражданских самолётов и выгорел ангар.

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Артур Лапсаков
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