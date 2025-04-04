ВС РФ поразили объект с командирами ВСУ и западными инструкторами в Кривом Роге
Российские военные вечером 4 апреля нанесли удар по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате удара, по данным ведомства, противник потерял до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, а также до 20 единиц автомобильной техники.
Ранее стало известно, что ВС РФ в ночь на 4 апреля провели серию целевых атак по пунктам управления, складам с ресурсами, автомобильным базам и логистическим центрам, обеспечивающим снабжение ВСУ. В частности, в Днепропетровске основной удар пришёлся на международный аэропорт, где были уничтожены пять гражданских самолётов и выгорел ангар.
Telegram / Минобороны России