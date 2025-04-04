Украинская армия не смогла запустить в Николаеве морской порт, чтобы вывести на боевое задание военные корабли. Попытку ВСУ сорвали российские военнослужащие. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные сейчас просматривают не только территорию Херсонской области, но и подступы. И даже то, что делают вэсэушники (военнослужащие ВСУ. — Прим. Life.ru) в Николаеве, видно. Они пытались запустить Николаевский морской порт, наши вооружённые силы пресекли эти попытки. То есть ни один из кораблей не смог выйти из Николаевского порта — ни коммерческий, ни военный», — пояснил он.

По его данным, также украинская сторона хотела запустить работу портов в посёлке Варваровка Николаевской области, но и здесь хорошо сработала российская армия и не дала ВСУ реализовать планы.