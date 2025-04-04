Сальдо: Армия России не дала ВСУ запустить морской порт в Николаеве
Бойц ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинская армия не смогла запустить в Николаеве морской порт, чтобы вывести на боевое задание военные корабли. Попытку ВСУ сорвали российские военнослужащие. Об этом сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Наши военные сейчас просматривают не только территорию Херсонской области, но и подступы. И даже то, что делают вэсэушники (военнослужащие ВСУ. — Прим. Life.ru) в Николаеве, видно. Они пытались запустить Николаевский морской порт, наши вооружённые силы пресекли эти попытки. То есть ни один из кораблей не смог выйти из Николаевского порта — ни коммерческий, ни военный», — пояснил он.
По его данным, также украинская сторона хотела запустить работу портов в посёлке Варваровка Николаевской области, но и здесь хорошо сработала российская армия и не дала ВСУ реализовать планы.
Также сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля 2025 года российские Вооружённые силы провели серию целевых атак на стратегические военные объекты в Харькове, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях. Основными целями ударов стали пункты управления, склады с ресурсами, автомобильные базы и логистические центры, обеспечивающие снабжение Вооружённых сил Украины.