Алаудинов сообщил об очередной попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область
Алаудинов: Две недели назад ВСУ пытались прорвать границу в Белгородской области
Две недели назад украинские Вооружённые силы (ВСУ) предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.
«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
Он также добавил, что украинская армия регулярно перебрасывает новые подразделения на эти направления, несмотря на значительные потери.
А ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Примерно семь вражеских групп численностью по 15 человек каждая располагались вблизи российской границы и за один день осуществили четыре попытки контратак.
Пресс-служба Зеленского