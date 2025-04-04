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4 апреля, 12:10

Алаудинов сообщил об очередной попытке ВСУ проникнуть в Белгородскую область

Алаудинов: Две недели назад ВСУ пытались прорвать границу в Белгородской области

Две недели назад украинские Вооружённые силы (ВСУ) предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что украинская армия регулярно перебрасывает новые подразделения на эти направления, несмотря на значительные потери.

Военблогер сообщил о попытке ВСУ прорваться через окружение в Белгородской области
Военблогер сообщил о попытке ВСУ прорваться через окружение в Белгородской области

А ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Примерно семь вражеских групп численностью по 15 человек каждая располагались вблизи российской границы и за один день осуществили четыре попытки контратак.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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