Две недели назад украинские Вооружённые силы (ВСУ) предприняли попытку атаковать Белгородскую область. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, который отметил, что в настоящее время ситуация находится под контролем.

«В общей сложности у нас ситуация достаточно-таки хорошая, если смотреть на то, что буквально две недели назад противник опять попытался прорвать нашу границу и углубиться уже на территорию Белгородской области», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он также добавил, что украинская армия регулярно перебрасывает новые подразделения на эти направления, несмотря на значительные потери.