В ночь с 3 на 4 апреля 2025 года российские Вооружённые силы провели серию целевых атак на стратегические военные объекты в Харькове, Запорожской, Киевской и Днепропетровской областях. Основными целями ударов стали пункты управления, склады с ресурсами, автомобильные базы и логистические центры, обеспечивающие снабжение Вооружённых сил Украины.

Уточняется, что в Харькове был атакован 218-й отдельный центр снабжения, что привело к повреждениям складов с продовольствием и техникой, а также железнодорожной инфраструктуры. Удары затронули и административное здание Военного института танковых войск, вызвав пожар и повреждения в столовой и общежитии. В Запорожской области дроны атаковали предприятие «Промвзрыв», что привело к возгоранию на складе взрывчатых веществ.

В Броварах Киевской области дроновые удары нанесли значительный ущерб нескольким объектам, включая автосалон и стрелковый клуб. В Днепропетровске пострадали здания облсовета от взрывной волны, а основной удар пришёлся на международный аэропорт, где были уничтожены пять гражданских самолетов и выгорел ангар, предположительно использовавшийся для переоборудования техники для нужд украинских ВВС, пишет «Донбасский партизан».