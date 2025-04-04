Солдаты группировки «Восток» успешно освободили село Весёлое на Южнодонецком направлении, что позволило им прорвать оборонительные позиции ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Командир танкового взвода с позывным Колос сообщил, что войска продолжают наступление в сторону населённого пункта Фёдоровка в ДНР.

«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населённому пункту Фёдоровка», — сказал командир в беседе с ТАСС.