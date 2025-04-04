Группировка «Восток» ВС РФ прорвала оборону ВСУ у границы с Днепропетровщиной
Солдаты группировки «Восток» успешно освободили село Весёлое на Южнодонецком направлении, что позволило им прорвать оборонительные позиции ВСУ на границе с Днепропетровской областью. Командир танкового взвода с позывным Колос сообщил, что войска продолжают наступление в сторону населённого пункта Фёдоровка в ДНР.
«Прорвали оборону противника и сейчас движемся к населённому пункту Фёдоровка», — сказал командир в беседе с ТАСС.
А ранее командование ВСУ сообщило об увеличении численности российских войск в зоне конфликта в рамках подготовки к предстоящему крупномасштабному наступлению на нескольких направлениях. Указано, что планируется расширить группировку российских сил до 150 тысяч военнослужащих. Также там признали, что российская армия продолжает медленно продвигаться вперёд, достигая успехов на отдельных участках фронта.
Telegram / Минобороны России