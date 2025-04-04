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4 апреля, 01:12

Сальдо: ВС РФ заблокировали торговые порты Николаевской области Украины

Российские военные заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и дальше в Чёрное море также остаётся закрытым для вражеских судов.

«Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет»,заявил Сальдо в комментарии агентству РИА «Новости».

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Отметим, что Николаевская область расположена на востоке и соседствует с Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря.

Ранее координатор подполья Сергей Лебедев сообщил о ствольном ударе российских военных по полигону и месту дислокации ВСУ в Запорожской области. Также под обстрел попали Щербаки, которые военные используют для тренировок по штурмовым действиям с применением системы РСЗО.

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Минобороны РФ

Лия Мурадьян
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