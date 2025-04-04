Сальдо: ВС РФ заблокировали торговые порты Николаевской области Украины

Российские военные заблокировали морские торговые порты Николаевской области Украины с Кинбурнского полуострова. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он добавил, что выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и дальше в Чёрное море также остаётся закрытым для вражеских судов.

«Порты Херсона находятся под непосредственным огневым контролем наших военных. Коммерческих или транспортных судов там нет», — заявил Сальдо в комментарии агентству РИА «Новости».

Отметим, что Николаевская область расположена на востоке и соседствует с Херсонской. Кинбурнский полуостров располагается между Днепровско-Бугским лиманом и Ягорлыцким заливом Чёрного моря.