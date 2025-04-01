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1 апреля, 09:41

Русские ракеты встретили прибывшее на ротацию подразделение ВСУ под Запорожьем

Лебедев: В Запорожской области нанесён удар по полигону и пункту дислокации ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Удары были нанесены по украинским войскам в Запорожской области, где проходила ротация и располагался тренировочный полигон. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Авиаудары, по его словам, были направлены на Новодаровку (село на границе с ДНР), где, по данным местного сопротивления, находится пункт временной дислокации, куда прибыло новое подразделение. Также под обстрел попали Щербаки, используемые военными для тренировок по штурмовым действиям, с применением системы РСЗО. По информации жителей соседнего Орехова, число погибших составляет около 30 человек, а количество раненых значительно.

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Напомним, что в течение последних суток Вооружённые силы Украины дважды нанесли удары по объектам российской энергетической инфраструктуры, несмотря на достигнутую договоренность о взаимном прекращении атак на такие объекты. 31 марта Киев атаковал электроподстанцию в Запорожской области. Дрон сбросил боеприпасы не менее четырех раз, в результате чего жители двух населённых пунктов Токмаковского района остались без электроэнергии.

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Марина Фещенко
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