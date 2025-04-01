Удары были нанесены по украинским войскам в Запорожской области, где проходила ротация и располагался тренировочный полигон. Об этом сообщил нашим коллегам из РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Авиаудары, по его словам, были направлены на Новодаровку (село на границе с ДНР), где, по данным местного сопротивления, находится пункт временной дислокации, куда прибыло новое подразделение. Также под обстрел попали Щербаки, используемые военными для тренировок по штурмовым действиям, с применением системы РСЗО. По информации жителей соседнего Орехова, число погибших составляет около 30 человек, а количество раненых значительно.