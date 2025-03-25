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25 марта, 08:13

Житель Запорожья рассказал, как изменилось отношение к вернувшимся бойцам ВСУ

Житель Запорожья Виктор: Украинцам безразличны демобилизованные бойцы ВСУ

Жители города Запорожье, который сейчас контролирует киевский режим, в большинстве своём безразлично относятся к вернувшимся бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель, экс-сотрудник экстренных служб Виктор.

«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они [военнослужащие ВСУ] ездят в них бесплатно», — приводит ТАСС слова жителя.

Собеседник агентства уточнил, что многим людям стало всё равно на военных ВСУ, чем это было в начале 2022 года. Ранее их жалели, а сейчас уже на них не обращают внимания, отметил Виктор.

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А ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его отряд начали бомбить сослуживцы. По словам военнослужащего, он направил в военкомат рапорт на отпуск, но тот не прошёл. Поэтому мужчина ушёл самовольно, однако его отправили в курское приграничье, где он сдался в плен к ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Дарья Нарыкова
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