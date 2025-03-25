Жители города Запорожье, который сейчас контролирует киевский режим, в большинстве своём безразлично относятся к вернувшимся бойцам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил местный житель, экс-сотрудник экстренных служб Виктор.

«Некоторые смотрят с сочувствием. Это, в основном, женщины. Некоторые наоборот. Особенно водители маршрутных такси, ведь они [военнослужащие ВСУ] ездят в них бесплатно», — приводит ТАСС слова жителя.

Собеседник агентства уточнил, что многим людям стало всё равно на военных ВСУ, чем это было в начале 2022 года. Ранее их жалели, а сейчас уже на них не обращают внимания, отметил Виктор.