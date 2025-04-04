Российский снайпер с позывным Мага рассказал о своей службе на СВО. На Кураховском направлении боец уничтожил семь пулемётных точек. Он также в одиночку остановил продвижение вражеской бронетехники на важной позиции.

«Боевая задача снайпера в среднем длится от трёх до пяти суток. Мне однажды довелось и семь дней в засаде сидеть. <…> Когда мы говорим о выполнении боевой задачи в полном объёме, то здесь нет речи о количестве суток. Самое главное — результат и выполненный приказ», — приводит комментарий бойца газета «Красная звезда».

По информации издания, ВСУ готовы предложить значительное вознаграждение за голову снайпера. Его счёт уже перевалил за сотню убитых украинских военных. Также упоминается, что во время боёв за Угледар Мага первым вошёл в город и закрепился в первом доме.