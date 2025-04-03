Алаудинова поразил дневник погибшей от голода жительницы Курской области

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился впечатлениями от дневника жительницы села Мартыновка, погибшей от голода. Эта женщина не стала просить еду у военнослужащих ВСУ, захвативших её населённый пункт.

Дневник нашли в одном из домов Мартыновки во время работы эвакуационной команды «Ахмата» после освобождения села российскими войсками.

«Меня удивил дневник женщины, которая умерла в одиночестве в Мартыновке, не идя просить кусок хлеба у захватчиков. Это поступок», — приводит комментарий военачальника NEWS.ru.

Кроме того, генерал прокомментировал задачи, стоящие перед «Ахматом». Команда активно занимается эвакуацией оставшихся мирных жителей из районов, находящихся вблизи фронта. Бойцы ежедневно помогают многим людям покинуть опасные территории и переехать в безопасные места. Они также занимаются транспортировкой тел погибших жителей на экспертизу в судебно-медицинские учреждения в Курске.